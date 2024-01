XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen

Der LUS-DAX stieg am vierten Tag der Woche.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,81 Prozent fester bei 16 557,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 576,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 417,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 18.12.2023, den Stand von 16 671,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.10.2023, einen Wert von 15 052,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 119,00 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,12 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,81 Prozent auf 34,10 EUR), Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 11,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 334,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR) und Commerzbank (+ 2,32 Prozent auf 11,26 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-2,06 Prozent auf 32,52 EUR), EON SE (-1,68 Prozent auf 12,33 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,00 EUR), RWE (-0,59 Prozent auf 36,92 EUR) und Symrise (-0,58 Prozent auf 95,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 13 654 293 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

