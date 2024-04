XETRA-Handel: MDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Am Mittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag legt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 27 077,70 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 250,354 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,011 Prozent tiefer bei 27 054,47 Punkten, nach 27 057,48 Punkten am Vortag.

Bei 26 993,48 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 125,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,125 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 987,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der MDAX 26 109,36 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 27 420,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 0,892 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,90 Prozent auf 51,80 EUR), thyssenkrupp (+ 1,94 Prozent auf 5,26 EUR), LANXESS (+ 1,79 Prozent auf 28,48 EUR), Aurubis (+ 1,77 Prozent auf 69,15 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,61 Prozent auf 151,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-1,46 Prozent auf 51,14 EUR), EVOTEC SE (-1,14 Prozent auf 13,92 EUR), Nemetschek SE (-1,13 Prozent auf 87,65 EUR), HelloFresh (-0,99 Prozent auf 6,38 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,99 Prozent auf 110,40 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 548 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,967 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

