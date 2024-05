XETRA-Handel: MDAX-Börsianer greifen zu

Am Freitag legt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 26 328,45 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 238,728 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 26 259,33 Punkte an der Kurstafel, nach 26 252,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 259,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 401,44 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,570 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, stand der MDAX noch bei 27 057,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 25 651,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, stand der MDAX noch bei 27 434,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,90 Prozent nach unten. Bei 27 286,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 4,00 Prozent auf 44,51 EUR), Siltronic (+ 3,28 Prozent auf 72,50 EUR), Ströer SE (+ 3,10) Prozent auf 61,55 EUR), HUGO BOSS (+ 2,34 Prozent auf 48,16 EUR) und HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 36,38 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aurubis (-10,23 Prozent auf 67,55 EUR), Aroundtown SA (-4,00 Prozent auf 1,96 EUR), Delivery Hero (-2,83 Prozent auf 26,48 EUR), freenet (-2,16 Prozent auf 25,38 EUR) und KRONES (-1,93 Prozent auf 122,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 400 467 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,257 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 16,78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

