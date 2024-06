XETRA-Handel MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Mit dem MDAX geht es am Montagmittag abwärts.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,95 Prozent tiefer bei 26 605,99 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 241,038 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,001 Prozent höher bei 26 861,43 Punkten, nach 26 861,07 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 581,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 861,43 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 743,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 983,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 27 154,14 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,866 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 1,57 Prozent auf 67,95 EUR), Stabilus SE (+ 0,35 Prozent auf 57,10 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,35 Prozent auf 71,80 EUR), Bilfinger SE (+ 0,19 Prozent auf 51,50 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,12 Prozent auf 84,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SMA Solar (-4,01 Prozent auf 44,96 EUR), Nordex (-3,55 Prozent auf 13,31 EUR), Delivery Hero (-3,31 Prozent auf 27,44 EUR), JENOPTIK (-2,59 Prozent auf 28,54 EUR) und HelloFresh (-2,56 Prozent auf 5,70 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 876 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,367 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,06 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

