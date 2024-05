XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag stieg der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,83 Prozent auf 26 811,01 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,654 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,012 Prozent schwächer bei 26 586,00 Punkten, nach 26 589,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 829,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 475,02 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,15 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 264,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der MDAX mit 25 824,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 795,41 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,102 Prozent nach unten. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 3,91 Prozent auf 5,57 EUR), Aroundtown SA (+ 3,25 Prozent auf 2,13 EUR), Fraport (+ 2,83 Prozent auf 52,65 EUR), Nordex (+ 2,59 Prozent auf 14,63 EUR) und Aurubis (+ 2,58 Prozent auf 77,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Nemetschek SE (-2,80 Prozent auf 85,20 EUR), KION GROUP (-2,48 Prozent auf 43,28 EUR), Stabilus SE (-1,89 Prozent auf 57,00 EUR), TeamViewer (-0,98 Prozent auf 11,67 EUR) und Jungheinrich (-0,61 Prozent auf 35,94 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 685 389 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,773 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,03 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,09 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at