XETRA-Handel: MDAX startet in der Gewinnzone

Der MDAX bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 30 437,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 302,233 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 30 469,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30 390,05 Punkten am Vortag.

Bei 30 502,55 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 437,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 28 294,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 558,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 281,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,35 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 30 582,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RENK (+ 2,28 Prozent auf 73,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,14 Prozent auf 83,65 EUR), Delivery Hero (+ 1,09 Prozent auf 25,11 EUR), Gerresheimer (+ 1,01 Prozent auf 59,95 EUR) und K+S (+ 0,69 Prozent auf 16,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-1,12 Prozent auf 8,27 EUR), Bilfinger SE (-1,00 Prozent auf 79,60 EUR), TeamViewer (-0,95 Prozent auf 10,45 EUR), Bechtle (-0,70 Prozent auf 39,70 EUR) und freenet (-0,61 Prozent auf 29,12 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 561 383 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,541 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at