XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,07 Prozent tiefer bei 25 908,49 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 235,532 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 26 184,18 Punkte an der Kurstafel, nach 26 189,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 184,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 890,97 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,50 Prozent abwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 19.03.2024, einen Wert von 26 245,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, stand der MDAX bei 25 432,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 892,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 3,46 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 0,54 Prozent auf 37,40 EUR), K+S (+ 0,22 Prozent auf 13,86 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,09 Prozent auf 106,20 EUR), MorphoSys (+ 0,07 Prozent auf 67,75 EUR) und ENCAVIS (+ 0,06 Prozent auf 16,89 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen SMA Solar (-4,12 Prozent auf 45,60 EUR), JENOPTIK (-2,44 Prozent auf 23,94 EUR), EVOTEC SE (-2,30 Prozent auf 13,14 EUR), Jungheinrich (-2,17 Prozent auf 36,06 EUR) und AIXTRON SE (-2,14 Prozent auf 21,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 651 814 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at