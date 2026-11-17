Am Dienstag gibt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 30 275,18 Punkte nach. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 343,895 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 359,02 Zählern und damit 0,554 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 528,26 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 269,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 359,02 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 30 656,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 356,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der MDAX mit 29 086,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,27 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RTL (+ 1,89 Prozent auf 32,35 EUR), CTS Eventim (+ 0,66 Prozent auf 61,10 EUR), HELLA GmbH (+ 0,45 Prozent auf 66,70 EUR), United Internet (+ 0,16 Prozent auf 25,06 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,14 Prozent auf 44,16 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-3,05 Prozent auf 12,72 EUR), thyssenkrupp (-2,37 Prozent auf 11,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,24 Prozent auf 74,30 EUR), Nordex (-2,23 Prozent auf 39,50 EUR) und Schaeffler (-2,19 Prozent auf 5,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 289 807 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,114 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at