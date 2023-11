XETRA-Handel MDAX zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Um 09:13 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 23 988,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 220,643 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,387 Prozent höher bei 24 133,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 040,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 956,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 137,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,483 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 26 075,11 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 28 571,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der MDAX 24 019,05 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,84 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2,12 Prozent auf 16,62 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,62 Prozent auf 38,94 EUR), Sixt SE St (+ 1,48 Prozent auf 82,50 EUR), Talanx (+ 1,26 Prozent auf 60,20 EUR) und Jungheinrich (+ 1,03 Prozent auf 25,60 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Scout24 (-4,52 Prozent auf 55,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,52 Prozent auf 101,55 EUR), Nordex (-1,99 Prozent auf 9,73 EUR), ENCAVIS (-1,79 Prozent auf 12,09 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,47 Prozent auf 80,54 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 290 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,378 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist mit 4,64 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at