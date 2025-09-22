Scout24 Aktie
|102,60EUR
|0,60EUR
|0,59%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
22.09.2025 06:50:58
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 114,80 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb arbeitete am Sonntag die jüngsten Übernahmen von Fotocasa und Habitaclia in seine Schätzungen ein./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
113,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
103,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
