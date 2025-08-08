Scout24 Aktie
|119,10EUR
|0,30EUR
|0,25%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die wichtigsten Leistungskennziffern der Plattform zur Vermittlung von Immobilien wiesen ein gutes Wachstum auf./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,83%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
07.08.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
07.08.25
|EQS-News: Scout24 reports strong Q2 2025 results and upgrades FY2025 guidance (EQS Group)
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Scout24 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|119,40
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.