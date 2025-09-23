Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
XETRA-Handel im Blick 23.09.2025 12:27:14

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker

Der MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 30 266,46 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,691 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 30 242,03 Punkte an der Kurstafel, nach 30 153,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 412,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 242,03 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 30 998,88 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, bei 29 283,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, lag der MDAX bei 25 996,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,68 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,90 Prozent auf 15,20 EUR), TRATON (+ 2,92 Prozent auf 30,28 EUR), K+S (+ 2,79 Prozent auf 11,81 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,70 Prozent auf 64,60 EUR) und Nordex (+ 2,48 Prozent auf 21,46 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-2,50 Prozent auf 40,90 EUR), United Internet (-1,97 Prozent auf 26,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,89 Prozent auf 77,75 EUR), Sartorius vz (-1,38 Prozent auf 206,80 EUR) und Delivery Hero (-1,19 Prozent auf 26,47 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 402 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,868 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TUI-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,04 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten