Redcare Pharmacy-Aktie mit kleinem Minus: Abgang von Finanzvorstand Eenhorst

Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Wie die Online-Apotheke Redcare Pharmacy mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

In nachbörslichen Tradegate-Handel steht die Redcare Pharmacy-Aktie zeitweise bei 76,85 Euro und damit 0,19 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

