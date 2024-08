XETRA-Handel: SDAX mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,32 Prozent höher bei 14 179,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,689 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 182,59 Zählern und damit 0,343 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 134,04 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 125,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 214,96 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der SDAX bei 14 317,55 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Stand von 14 464,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 13 700,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit TAKKT (+ 5,74 Prozent auf 10,68 EUR), BayWa (+ 4,87 Prozent auf 13,78 EUR), RENK (+ 4,79) Prozent auf 26,04 EUR), ATOSS Software (+ 2,42 Prozent auf 135,40 EUR) und SMA Solar (+ 1,93 Prozent auf 25,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp nucera (-5,99 Prozent auf 8,95 EUR), Mutares (-2,14 Prozent auf 31,95 EUR), NORMA Group SE (-1,26 Prozent auf 17,22 EUR), GFT SE (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR) und KSB SE (-0,95 Prozent auf 624,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp nucera-Aktie. 432 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,192 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAKKT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at