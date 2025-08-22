thyssenkrupp nucera Aktie
|9,01EUR
|-0,05EUR
|-0,55%
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,06 €
|
Abst. Kursziel*:
10,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
|
Analyst Name::
James Carmichael
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
18.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
13.08.25
|Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|EQS-News: thyssenkrupp nucera Continues Stable Business Development in the Third Quarter (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: thyssenkrupp nucera mit weiterhin stabiler Geschäftsentwicklung im dritten Quartal (EQS Group)
|
11.08.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
08.08.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)