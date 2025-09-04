NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.