WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

04.09.2025 19:43:00

thyssenkrupp nucera Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
9,10 € 		Abst. Kursziel*:
64,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
9,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,20%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

