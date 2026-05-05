XETRA-Handel: SDAX notiert im Plus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,02 Prozent fester bei 18 191,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,055 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 18 031,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 008,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 197,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 031,37 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 16 724,07 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 05.02.2026, einen Wert von 17 878,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 16 124,86 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,82 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 9,81 Prozent auf 59,30 EUR), secunet Security Networks (+ 8,31 Prozent auf 195,40 EUR), NORMA Group SE (+ 6,59 Prozent auf 15,84 EUR), INDUS (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR) und Springer Nature (+ 3,96 Prozent auf 21,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Verve Group (-8,85 Prozent auf 1,47 EUR), KSB SE (-6,08 Prozent auf 911,00 EUR), pbb (-2,99 Prozent auf 3,25 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,23 Prozent auf 52,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,01 Prozent auf 1,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 717 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,980 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at