Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX im Blick
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27.03.2026 15:59:49
XETRA-Handel So performt der TecDAX am Freitagnachmittag
Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 2,47 Prozent tiefer bei 3 338,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 512,831 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,215 Prozent schwächer bei 3 415,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 423,19 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 338,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 422,05 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,435 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 3 586,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 695,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 7,88 Prozent zu Buche. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 7,56 Prozent auf 19,20 EUR), SMA Solar (+ 6,48 Prozent auf 47,02 EUR), CANCOM SE (+ 0,89 Prozent auf 22,70 EUR), freenet (-0,08 Prozent auf 26,02 EUR) und IONOS (-0,62 Prozent auf 23,95 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,41 Prozent auf 52,50 EUR), AIXTRON SE (-6,91 Prozent auf 33,01 EUR), JENOPTIK (-5,86 Prozent auf 26,98 EUR), Eckert Ziegler (-4,58 Prozent auf 14,38 EUR) und Infineon (-4,45 Prozent auf 37,16 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 803 048 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,875 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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