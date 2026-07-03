Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Kursverlauf
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03.07.2026 12:27:14
XETRA-Handel TecDAX fällt zurück
Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 3 885,69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,341 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,502 Prozent stärker bei 3 907,27 Punkten in den Handel, nach 3 887,74 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 879,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 912,26 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,103 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 4 185,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 3 881,36 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 48,88 EUR), Siltronic (+ 4,38 Prozent auf 88,10 EUR), PVA TePla (+ 4,01 Prozent auf 40,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,28 Prozent auf 86,55 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,11 Prozent auf 28,54 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-1,91 Prozent auf 5,14 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Nemetschek SE (-1,53 Prozent auf 54,85 EUR), Sartorius vz (-1,43 Prozent auf 227,80 EUR) und CANCOM SE (-1,42 Prozent auf 24,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 852 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 164,485 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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