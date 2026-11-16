TecDAX

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Kursverlauf 16.11.2026 15:58:44

XETRA-Handel TecDAX leichter

XETRA-Handel TecDAX leichter

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 4 070,50 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,464 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent stärker bei 4 081,04 Punkten, nach 4 075,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 088,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 068,90 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,14 Prozent auf 48,04 EUR), HENSOLDT (+ 2,39 Prozent auf 82,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), PVA TePla (+ 1,17 Prozent auf 25,84 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,17 Prozent auf 15,52 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Bechtle (-4,61 Prozent auf 32,30 EUR), AIXTRON SE (-3,24 Prozent auf 31,10 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 36,58 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,10 Prozent auf 111,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 410 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Bechtle AG 32,28 -5,11% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 26,93 1,89% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,35 0,99% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 112,00 -1,75% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,52 0,25% freenet AG
HENSOLDT 81,04 1,68% HENSOLDT
IONOS 37,06 -1,01% IONOS
PVA TePla AG 25,68 0,86% PVA TePla AG
SAP SE 213,70 0,40% SAP SE
Siltronic AG 53,60 -2,19% Siltronic AG
SMA Solar AG 47,46 5,05% SMA Solar AG
TeamViewer 4,80 -1,40% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,10 -3,02% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 070,39 -0,14%

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