TecDAX
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16.11.2026 15:58:44
XETRA-Handel TecDAX leichter
Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 4 070,50 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,464 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent stärker bei 4 081,04 Punkten, nach 4 075,90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 088,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 068,90 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,14 Prozent auf 48,04 EUR), HENSOLDT (+ 2,39 Prozent auf 82,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), PVA TePla (+ 1,17 Prozent auf 25,84 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,17 Prozent auf 15,52 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Bechtle (-4,61 Prozent auf 32,30 EUR), AIXTRON SE (-3,24 Prozent auf 31,10 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 36,58 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,10 Prozent auf 111,80 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 410 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,18
|-3,50%
|Bechtle AG
|32,28
|-5,11%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|1,89%
|Eckert & Ziegler
|15,35
|0,99%
|Elmos Semiconductor
|112,00
|-1,75%
|freenet AG
|24,52
|0,25%
|HENSOLDT
|81,04
|1,68%
|IONOS
|37,06
|-1,01%
|PVA TePla AG
|25,68
|0,86%
|SAP SE
|213,70
|0,40%
|Siltronic AG
|53,60
|-2,19%
|SMA Solar AG
|47,46
|5,05%
|TeamViewer
|4,80
|-1,40%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,10
|-3,02%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 070,39
|-0,14%
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