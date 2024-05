XETRA-Handel: TecDAX mit Kursplus

Der TecDAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,94 Prozent auf 3 355,69 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 497,913 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent höher bei 3 294,29 Punkten, nach 3 291,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 357,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 273,62 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 371,33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, stand der TecDAX bei 3 376,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 3 280,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,935 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 13,39 Prozent auf 36,54 EUR), Nagarro SE (+ 2,70 Prozent auf 76,10 EUR), United Internet (+ 2,35 Prozent auf 23,48 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 13,76 EUR) und ATOSS Software (+ 1,87 Prozent auf 245,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-6,38 Prozent auf 11,67 EUR), Siemens Healthineers (-2,48 Prozent auf 51,16 EUR), HENSOLDT (-1,41 Prozent auf 37,76 EUR), Kontron (-0,89 Prozent auf 18,83 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,60 Prozent auf 99,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 12 339 017 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199,269 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at