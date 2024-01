XETRA-Handel TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent tiefer bei 3 288,63 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 489,530 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 3 307,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 304,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 288,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 314,40 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 3 324,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, bewegte sich der TecDAX bei 2 843,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, lag der TecDAX noch bei 3 198,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1,08 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 373,55 Punkte. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 5,88 Prozent auf 9,50 EUR), ATOSS Software (+ 3,95 Prozent auf 237,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,93 Prozent auf 20,88 EUR), SMA Solar (+ 1,79 Prozent auf 48,92 EUR) und United Internet (+ 1,74 Prozent auf 24,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-4,59 Prozent auf 34,31 EUR), Kontron (-4,52 Prozent auf 21,56 EUR), ADTRAN (-3,09 Prozent auf 6,90 USD), HENSOLDT (-1,74 Prozent auf 27,18 EUR) und EVOTEC SE (-1,70 Prozent auf 15,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 193 426 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 174,145 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at