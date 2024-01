XETRA-SCHLUSS/DAX knapp behauptet - Eon und RWE gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag leicht im Minus geschlossen. Der DAX beendete den Handel 0,1 Prozent niedriger bei 16.555 Punkten. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen, auch der kleine Verfall am Terminmarkt lieferte kaum Impulse. Etwas Unterstützung kam von den Anleihen, die sich zum Wochenschluss erneut stabil zeigten. In der kommenden Woche stehen einige wichtige Termine auf der Agenda, allen voran die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Die Frage an der Börse lautet nicht ob, sondern vielmehr wann die Notenbank den Leitzins senkt. Kommende Woche noch nicht, darüber ist man sich an der Börse einig. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer erwartet einen ersten Zinsschritt im April, spätestens im Juni.

BASF wie erwartet enttäuschend

BASF schlossen 1,4 Prozent im Minus, der Konzern verfehlte im vergangenen Jahr sowohl die eigenen Schätzungen als auch die Analysten-Prognosen. Ganz unerwartet kamen die schwachen BASF-Zahlen nicht: "Das war zu befürchten", so ein Marktteilnehmer. Der Konzern spüre den konjunkturellen Gegenwind. An der Börse hat der Kurs allein in diesem Jahr schon mehr als 10 Prozent verloren. Eine Erholung der Geschäfte bei BASF werde im ersten Halbjahr 2024 immer unwahrscheinlicher, urteilten die Analysten von Citi. Citi erwartet, dass der Analystenkonsens für das bereinigte EBIT Abstufungen erfahren wird.

Besser als der Markt performten die Versorger, nachdem die Analysten von Berenberg das Kursziel für RWE leicht nach oben genommen hatten, für sie ist die Aktie der Top-Pick im Sektor. Eon legten um 1,2 Prozent zu, RWE gewannen 1,5 Prozent.

Siemens rückten um 0,1 Prozent vor, nachdem die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die ersten 70 Mireo-Triebzüge aus einer im vergangenen Sommer geschlossenen Rahmenvereinbarung fest bestellt hatten. Die auf zehn Jahre angelegte Rahmenvereinbarung erstreckt sich auf insgesamt 540 elektrische Triebzüge.

Deutz (+5,8%) verkaufte die 2017 erworbene Tochter Außen- und Innenbordmotorenhersteller Torqeedo an Yamaha Motor für einen "höheren" zweistelligen Millionenbetrag. Torqeedo ist spezialisiert auf Elektromotoren für Boote.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.555,13 -0,1% -1,17%

DAX-Future 16.663,00 -0,1% -1,59%

XDAX 16.550,00 -0,3% -1,30%

MDAX 25.432,05 -0,5% -6,28%

TecDAX 3.267,74 -0,0% -2,09%

SDAX 13.345,59 -0,4% -4,40%

Bund-Future 133,93 +3

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 26 1 3.295,4 67,9 73,8

MDAX 22 27 1 477,2 24,5 27,8

TecDAX 15 14 1 892,1 24,2 23,6

SDAX 28 34 8 146,0 8,8 7,9

