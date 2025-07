XETRA-SCHLUSS/Fester - Handelsabkommen Japan/USA stützt die Stimmung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX legte 0,8 Prozent auf 24.241 Punkte zu. Stützend wirkte das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan. Der reziproke Zoll für Japan wurde überwiegend auf 15 von 25 Prozent zurückgenommen. Dies schürt die Hoffnung, dass es nun auch bald zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union kommen könnte. "Morgen oder übermorgen kommt ein europäisches Abkommen", kündigte US-Präsident Donald Trump an, ohne weitere Details zu nennen.

Autotitel führten mit weitem Abstand die Gewinnerliste im DAX an und ließen die Quartalszahlen von SAP in den Hintergrund treten. Porsche AG stiegen um 6,7 Prozent, Mercedes-Benz um 5,8 Prozent, BMW um 4,2 Prozent und VW um 6,2 Prozent. "Offensichtlich dient der Japan-Deal als Blaupause für ein erhofftes Abkommen mit der EU", so ein Händler. Die USA senken den Importzoll auf japanische Autos auf 15 von 25 Prozent. Die Kurse der japanischen Hersteller gewannen daraufhin auf breiter Front zwischen 10 und 20 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten Zweitquartalszahlen von SAP überzeugten nicht. Für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach unten. SAP habe wie bereits im ersten Quartal beim Betriebsergebnis durch Verbesserungen in der internen Effizienz positiv überrascht, urteilte die DZ Bank. Beim Cloud-Umsatz sei die Software-Schmiede aber "nur" im Rahmen der Erwartungen bzw. leicht darunter geblieben. Das Geschäft zeige eine hohe Resilienz, insbesondere im US-Markt dürften sich dennoch Bremsspuren zeigen.

Immobilientitel wurden verkauft. Grund waren steigende Renditen an den Anleihemärkten nach dem Abschluss des Handelsabkommens zwischen den USA und Japan. Dieses hatte Umschichtungen aus Anleihen in Aktien zur Folge. Vonovia gaben daraufhin 1,9 Prozent nach, TAG Immobilien sogar 4,3 Prozent. Banken waren dagegen mit den steigenden Marktzinsen gesucht: Deutsche Bank gewannen 2 Prozent und Commerzbank 2,1 Prozent.

Hochtief konnten nicht von besseren Geschäftszahlen profitieren. Der Umsatz kletterte um knapp ein Fünftel auf 9,45 Milliarden Euro. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens nur mit 9,0 Milliarden Euro gerechnet. Auch beim operativen Gewinn wurde weniger erwartet. Nach einer Rally von 40 Prozent seit Jahresbeginn waren die Zahlen offenbar nicht gut genug, um die Aktie weiter voranzutreiben. Auch hat das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr lediglich bestätigt. Hochtief gaben 0,3 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.240,82 +0,8% +20,8%

DAX-Future 24.312,00 +0,7% +19,0%

XDAX 24.223,60 +0,7% +21,5%

MDAX 31.512,25 +1,2% +21,6%

TecDAX 3.835,31 -0,9% +13,2%

SDAX 17.919,03 +1,1% +29,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,57 -4

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 32 8 0 5.459,1 80,4 3.523,6 49,2

MDAX 35 15 0 551,8 26,0 442,0 21,9

TecDAX 15 15 0 1.739,8 26,1 1.029,9 19,5

SDAX 50 18 2 92,3 6,5 94,5 6,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)