Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 10.09.2025 15:59:13

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Der MDAX zeigt sich derzeit leichter.

Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 30 203,14 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 313,016 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 30 388,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 326,53 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 498,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 175,14 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,235 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 31 493,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 548,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der MDAX bei 25 199,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17,44 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,47 Prozent auf 42,38 EUR), HOCHTIEF (+ 3,34 Prozent auf 228,80 EUR), RENK (+ 2,03 Prozent auf 69,25 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 21,28 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,99 Prozent auf 10,26 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,54 Prozent auf 72,60 EUR), HelloFresh (-3,80 Prozent auf 7,74 EUR), Delivery Hero (-2,91 Prozent auf 25,66 EUR), PUMA SE (-2,78 Prozent auf 18,92 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,77 Prozent auf 63,15 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 214 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 28,767 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

07:55 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 42,62 3,25% Carl Zeiss Meditec AG
Delivery Hero 25,62 -3,06% Delivery Hero
HelloFresh 7,70 -3,90% HelloFresh
HOCHTIEF AG 229,40 3,24% HOCHTIEF AG
Nordex AG 21,30 1,91% Nordex AG
PUMA SE 18,96 -2,97% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 72,75 -4,02% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 69,65 2,64% RENK
RTL 36,05 -1,23% RTL
Talanx AG 110,80 -0,81% Talanx AG
thyssenkrupp AG 10,27 1,94% thyssenkrupp AG
TUI AG 8,15 -1,64% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 63,25 -2,99% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 199,21 -0,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen