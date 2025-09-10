Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 30 203,14 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 313,016 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 30 388,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 326,53 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 498,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 175,14 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,235 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 31 493,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 548,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der MDAX bei 25 199,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17,44 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,47 Prozent auf 42,38 EUR), HOCHTIEF (+ 3,34 Prozent auf 228,80 EUR), RENK (+ 2,03 Prozent auf 69,25 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 21,28 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,99 Prozent auf 10,26 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,54 Prozent auf 72,60 EUR), HelloFresh (-3,80 Prozent auf 7,74 EUR), Delivery Hero (-2,91 Prozent auf 25,66 EUR), PUMA SE (-2,78 Prozent auf 18,92 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,77 Prozent auf 63,15 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 214 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 28,767 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

