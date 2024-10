XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Spannung am Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Nach den jüngsten Allzeithochs kam es an den US-Börsen und in einigen Titeln Europas zu Gewinnmitnahmen. Zudem blicken die Märkte gespannt auf den Donnerstag, wenn von der Europäischen Zentralbank (EZB) Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird. In den USA legten Bank of America, Goldman Sachs sowie Citigroup gute Quartalsberichte vor.

Der DAX fiel um 0,1 Prozent auf 19.486 Punkte, nachdem er bei 19.634 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Die Konjunkturdaten des Tages wiesen nach Händlerangaben nur in eine Richtung - auf Zinssenkungen. Für die Börsen ist das positiv. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen kletterte zwar auf 13,1 Punkte. Mehr als "ein Silberstreif am Horizont" war das für die Experten der Helaba aber nicht: Denn das aktuelle Niveau liege noch immer deutlich unter dem des Frühjahrs und die Lageeinschätzung sei sogar noch weiter gesunken.

Erleichterungsrally bei Airlines dank Ölpreis

Unter den Tagesgewinnern waren die Aktien die Fluggesellschaften. Hier sorgten in der Spitze um bis zu 5 Prozent fallende Ölpreise für eine Erleichterungsrally. Lufthansa stiegen um 3,2 Prozent. Kurstreiber für die Ölpreise waren Berichte, wonach Israel bei einem Vergeltungsangriff auf den Iran keine Ölanlagen ins Visier nehmen will.

Im DAX sprangen MTU mit 4,9 Prozent Plus auf ein Allzeithoch. Wie erhofft hat der Triebwerk-Hersteller die Jahresprognose beim Gewinn leicht erhöht auf über 1 Milliarde Euro.

Für die Aktien der Deutschen Bank ging es 2,6 Prozent tiefer, hier belastete eine Platzierung durch Goldman Sachs. Der Broker hat für einen nicht genannten Investor ein Aktienpaket für rund 256 Millionen Euro zu 16,01 Euro verkauft.

BASF gaben mit Anschlussverkäufen 1,4 Prozent ab. Die Dividendenkürzung Ende September hatte für Enttäuschung bei Investoren gesorgt und auch hier hatte der Branchenverband VCI vor Druck auf die Branche gewarnt.

Infineon verloren 1,8 Prozent, nachdem ASML am Abend den Markt mit einer Gewinnwarnung erschreckte.

Heftige Gewinnmitnahmen nach dem Allzeithoch am Vortag ließen Siemens Energy um 4,0 Prozent fallen.

Für die Aktie von Nagarro ging es um 13,9 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen seine Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.486,19 -0,1% +16,53%

DAX-Future 19.622,00 -0,1% +11,87%

XDAX 19.489,56 -0,3% +16,23%

MDAX 26.953,01 +0,2% -0,68%

TecDAX 3.396,80 -0,5% +1,78%

SDAX 13.832,99 -0,6% -0,91%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,70 +40

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 23 0 3.682,1 70,9 43,7

MDAX 25 24 1 471,5 29,1 18,4

TecDAX 13 16 1 996,1 22,5 14,7

SDAX 27 38 5 114,6 7,5 9,7

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2024 11:53 ET (15:53 GMT)