XETRA-SCHLUSS/Trumps Zollankündigung belastet den DAX

DOW JONES--Nach einem vergleichsweise ruhigen Vormittag mit grünen Vorzeichen haben am deutschen Aktienmarkt am frühen Nachmittag massive Verkäufe eingesetzt. Der DAX verlor innerhalb von 30 Minuten 3 Prozent an Wert. Den Auslöser lieferte US-Präsident Donald Trump , der via Social-Media-Post ankündigte, dass auf Importe aus der EU ab dem 1. Juni ein 50-prozentiger Zoll erhoben werde. Er äußerte sich zudem unzufrieden darüber, wie die bisherigen Verhandlungen gelaufen seien, nämlich schleppend und ohne Ergebnis.

Nun ist Trump kein Unbekannter mehr und dies seine zweite Amtszeit. An der Börse wird davon ausgegangen, dass er nun Druck aufbaut, um dann einen "Deal" verkünden zu können. Er braucht dringend Erfolge, nachdem die USA ihr Top-Rating verloren haben und die Finanzierung der Staatsschulden immer teurer wird. Daher wird auf beiden Seiten des Atlantiks darauf gesetzt, dass schnell eine Einigung gefunden wird. Der DAX beendete den Tag 1,5 Prozent im Minus bei 23.630 Punkten und damit vom Tief deutlich erholt. Schwach tendierten die Aktien der exportabhängigen Automobilhersteller, so schlossen Mercedes Benz, Porsche AG und BMW zwischen 3,7 und 4 Prozent im Minus. Im Plus schlossen dagegen die Aktien der Unternehmen, die vom heimischen Konjunkturpaket besonders profitieren sollten, wie Rheinmetall (+0,8%) und Heidelberg Materials (+0,6%).

Die Aktie von Bayer setzte ihre Erholung fort und legte um 0,5 Prozent zu. Grund sind Hoffnungen auf bessere Rahmenbedingungen für Glyphosat in den USA. Prosieben (+1,4%) waren erneut gesucht. Kursstützend wirkten Berichte in der italienischen "Il Messagero", wonach MFE ihr Gebot auf 7 Euro erhöhen könnten, hieß es im Handel.

PVA Tepla machten einen Satz von 6,4 Prozent. Die Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. PVA Tepla habe sich in den vergangenen Jahren bedeutend gewandelt, von einem Nischenanbieter für Ausrüstung zu einem zentralen Hersteller von Halbleitern der nächsten Generation, so die Analysten.

Für die Aktie von Evotec ging es um 17,1 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf eine Studie verwiesen, der zufolge die ausgelagerte Wirkstoffforschung, wie eben von Evotec betrieben, in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Zudem gibt es hier immer wieder Spekulationen um eine mögliche Übernahme.

Aus dem DAX schüttete die Deutsche Bank eine Dividende je Aktie von 0,68 Euro aus, bei Fresenius Medical Care waren es 1,44 Euro je Aktie und gleich 2,10 Euro bei Brenntag.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.629,58 -1,5% +20,5%

DAX-Future 23.699,00 -1,7% +19,4%

XDAX 23.657,74 -1,6% +21,3%

MDAX 29.894,72 -0,5% +17,4%

TecDAX 3.773,69 -1,9% +12,6%

SDAX 16.284,25 -0,8% +19,8%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,55 +53

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien

DAX 8 30 2 2.191,8 29,4

MDAX 13 36 1 679,6 38,4

TecDAX 7 23 0 1.449,1 30,2

SDAX 16 50 4 261,3 14,9

===

