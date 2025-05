Xiaomi-Aktie klettert: Entwicklung eigener Chips mit Milliardeninvestition angestoßen

Angesichts des sino-amerikanischen Handelsstreits will sich China unabhängiger von externen Einflüssen machen. Nun hat Xiaomi angekündigt, in den kommenden Jahren eine Milliardensumme in die Entwicklung eigener Chips zu investieren.

• Peking will wegen US-Restriktionen heimische Technologie vorantreiben• Xiaomi investiert Milliarden in eigene Chips• Erster selbst entwickelter Smartphone-Chip schon Ende Mai

Im technologischen Wettrennen mit China hat die Trump-Administration chinesischen Unternehmen den Zugang zu einigen Hochleistungs-Halbleitern erschwert - und zur Begründung auf die nationale Sicherheit verwiesen. Vor diesem Hintergrund will das Reich der Mitte nun seine Abhängigkeit vom Ausland reduzieren und heimische Technologien stärken.

Xiaomi investiert Milliarden

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi reagiert bereits und plant eigene Kapazitäten im kritischen Halbleiterbereich aufzubauen. Wie "Investing.com" berichtet, hat Unternehmensgründer Lei Jun in einem Beitrag auf seinem persönlichen Account bei der Social-Media-Plattform Weibo mitgeteilt, dass während der kommenden zehn Jahre mindestens 50 Milliarden Yuan bzw. 6,93 Milliarden US-Dollar in das eigene Chipdesign investiert werden sollen. Ein Unternehmenssprecher habe dann bestätigt, dass diese Investitionsinitiative schon 2025 beginnen werde.

Erster eigener Smartphone-Chip XringO1

Ähnlich wie Apple, Samsung und Google, die ebenfalls eigene Prozessoren für ihre Geräte entwickeln, will auch Xiaomi künftig auf eigene Mobilchips setzen. Hierzu verriet Lei Jun, dass Xiaomi bereits mit der Massenproduktion seines ersten selbst entwickelten System-on-Chip (SoC) Xring O1 begonnen habe, in dessen Entwicklung 13,5 Milliarden Yuan bzw. 1,87 Milliarden US-Dollar geflossen seien. Anfangs sollen diese Chips in den Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 15S Pro und Xiaomi Pad 7 Ultra verbaut werden. Für Donnerstag sei eine Produkteinführungsveranstaltung für diese Produkte geplant, so der Xiaomi-Gründer.

Das macht die Xiaomi-Aktie

An der Börse wurden diese Nachrichten erfreut aufgenommen. In Hongkong kletterte die Xiaomi-Aktie letztlich um 4,68 Prozent und schloss bei 54,80 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.at