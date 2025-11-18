RTL-Aktie in Rot: Ausblick für Gesamtjahr gesenkt

Der Medienkonzern RTL hat auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen.

Für das Gesamtjahr wurde das Management wie erwartet vorsichtiger. Zudem kündigte es einen weiteren Aktienrückkauf an, um diese Papiere bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können. An der Börse kamen die Nachrichten in Summe schlecht an.

Der Konzernumsatz soll 2025 nun noch bei 6,0 bis 6,1 Milliarden Euro liegen, wie die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor wurden hier noch rund 6,45 Milliarden Euro erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) wird jetzt bei rund 650 Millionen Euro gesehen. Bislang hatte RTL hier noch rund 780 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das gesamte Konzernergebnis erwartet das Management 2025 bei rund einer Milliarde Euro.

Im dritten Quartal sank der TV-Werbeumsatz um 8,3 Prozent auf 476 Millionen Euro. Etwas abgefedert wurde der Rückgang bei Werbung von einem deutlichen Anstieg des Digital-Werbeumsatzes. Der Konzernumsatz lag indessen stabil bei rund 1,34 Milliarden Euro.

Besser lief es weiter bei den Streaming-Diensten. Ende September zählte die RTL Group knapp 7,6 Millionen zahlende Abonnenten - ein Plus von 17,4 Prozent zum Vorjahr. "Mit 7,6 Millionen zahlenden Abonnenten Ende September sind wir zuversichtlich, bis Ende dieses Jahres die 8-Millionen-Marke zu überschreiten", sagte Noch-RTL-Chef Thomas Rabe laut Mitteilung.

Im Mai 2026 wird Clement Schwebig das Ruder bei RTL übernehmen. Er wechselt vom US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery, wo er bislang Chef des Westeuropa- und Afrika-Geschäfts war.

Ergebniskennziffern zum dritten Quartal kommuniziert der MDAXx-Konzern traditionell nicht.

Das Management kündigte zudem den Kauf von weiteren bis zu rund 834.000 Aktien für insgesamt 29,2 Millionen Euro an. Das entspreche einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Bereits im September hatte RTL fast 3,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro je Aktie zurückgekauft. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen wie angekündigt auf rund 4 Millionen Aktien.

Die durch den Rückkauf erworbenen Aktien kann RTL zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (Comcast) verwenden.

Mit der Ende Juni verkündeten Übernahme will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und News im deutschsprachigen Bewegtbildmarkt ausbauen. Der Kaufpreis liegt früheren Angaben zufolge bei zunächst 150 Millionen Euro in bar plus einer variablen Komponente, die an die Kursentwicklung der RTL-Aktie gekoppelt ist. Die variable Gegenleistung ist auf insgesamt 377 Millionen Euro begrenzt.

RTL-Aktie schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung

Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag via XETRA zeitweise 3,27 Prozent auf 32,50 Euro verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen hatten.

Die damalige Euphorie in den Aktien ist also komplett verflogen. Stattdessen bestimmen schwache Werbemärkte wieder den Kursverlauf. Nach einem Rekordtief im November 2024 ist die Jahresbilanz dennoch mit plus 19 Prozent von Erholung geprägt.

Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein. /err/men/mis

LUXEMBURG (dpa-AFX)