Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.11.2025 16:00:00

Xiaomi BE3600 Pro im Test: Günstiges WLAN-Mesh-System

Das Xiaomi BE3600 Pro ist ein WLAN-Mesh-System mit unüblichen Features, wie Bluetooth oder NFC. Man bekommt es ab 64 Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten