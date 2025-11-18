Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
18.11.2025 12:42:59
Xiaomi reports 81% jump in third-quarter profit on strong EV sales
Adjusted net profit reaches 11.3 billion yuan (S$2.1 billion), exceeding the average estimate of 10.3 billion yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten
|
26.09.25
|Alibaba setzt auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. fallen trotzdem (finanzen.at)
|
04.09.25
|Xiaomi SU7 greift an - droht Tesla in China Marktanteile zu verlieren? (finanzen.at)
|
19.08.25
|Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung (finanzen.at)
|
19.08.25
|Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)
|
04.07.25
|E-Auto-Boom belastet Xiaomi - Aktie reagiert mit kräftigen Verlusten (finanzen.at)
|
03.07.25
|Xiaomi-Aktie reagiert empfindlich auf Produktionsengpässe bei neuem E-Auto (finanzen.at)