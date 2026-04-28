Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
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28.04.2026 16:00:57
Xylem (XYL) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, April 28, 2026 at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Xylem Inc.
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27.04.26
|Ausblick: Xylem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.04.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Xylem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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08.04.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.04.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.03.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
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