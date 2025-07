Zalando-Aktie tiefer: Zalando darf ABOUT YOU übernehmen - finale Freigabe erteilt

Zalando kann die Übernahme des Hamburger Online-Modehändlers About You abschließen.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, hat er mit der Freigabe durch die EU-Kommission die letzte regulatorische Hürde genommen. Der Vollzug der Transaktion ist nun für den 11. Juli geplant.

Die Aktionäre von ABOUT YOU bekommen 6,50 Euro je Aktie, wie Zalando bei der Bekanntgabe der geplanten Übernahme im Dezember 2024 angekündigt hatte. ABOUT YOU wird damit mit etwa 1,2 Milliarden Euro bewertet. Mit einer Annahmequote von 20,56 Prozent und dank weiterer Aktienkaufverträge und Käufen am freien Markt hat sich Zalando mehr als 90 Prozent des Aktienkapitals von ABOUT YOU gesichert.

Als nächsten Schritt plant Zalando weiterhin, die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinauszudrängen. ABOUT YOU soll eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Zalando werden und auf den Konzern verschmolzen werden.

Die Aktien von Zalando haben am Mittwoch ihrer jüngsten Erholung etwas Tribut gezollt. Doch zumindest das kurzfristige Chartbild für den Online-Modehändler bleibt positiv. Denn nach einem Rutsch bis auf 28,33 Euro hielt die tags zuvor wieder überwundene 21-Tage-Linie. Mit 28,40 Euro dämmten die Titel ihr Tagesminus via XETRA zuletzt auf 2,34 Prozent etwas ein. Die ABOUT YOU-Aktie notiert unterdessen 0,75 Prozent fester bei 6,76 Euro.

Vor über einer Woche hatten die Aktien mit 26 Euro den tiefsten Stand seit November markiert - seitdem war es um bis zu 12 Prozent bergauf gegangen. Im bisherigen Jahresverlauf steht noch ein Kursrückgang von 11,4 Prozent zu Buche, was Zalando zu einem der schwächeren DAX-Werte macht.

Aktuelle Analystenkommentare lesen sich derweil positiv. Sowohl die Analysten von Deutsche Bank Research als auch von der Baader Bank raten weiter zum Kauf und liegen mit Kurszielen von 38 und 37 Euro klar über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Der Deutsche-Bank-Experte Adam Cochrane beschäftigte sich in seiner Studie mit der Sorge von Anlegern, dass China Warenexporte zollbedingt von den USA nach Europa umlenken könnte. Seiner Ansicht nach gibt es dafür und für mögliches "Preisdumping" aber noch keine Anzeichen. Schwerer wögen da schon die Rabatte, auf die jüngst die Bekleidungskette H&M) hingewiesen habe.

Sein Baader-Kollege Volker Bosse stellte hingegen die endgültige Zustimmung der EU-Kommission zur Übernahme von ABOUT YOU positiv heraus. Damit könne die operative Integration des Wettbewerbers nun beginnen.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)