Zalando-Analyse: So bewertet Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG die Zalando-Aktie

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Zalando von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler dürfte starke Zahlen vorlegen, schrieb Analyst Christian Salis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sogar eine Erhöhung der Jahresziele liege in der Luft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:18 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 29,13 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 51,05 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 417 092 Zalando-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 35,8 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 vorlegen.

