ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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22.03.2026 15:19:00
Zero-Day erlaubt Codeausführung in WindChill und FlexPLM
Der Hersteller warnt und bittet Admins, dringend ihre Instanzen mit einer Notlösung abzusichern. Ein Patch steht noch aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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