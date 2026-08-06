Zoetis Inc. Q2 Sales Decline

(RTTNews) - Zoetis Inc. (ZTS) announced a profit for second quarter of $691 million

The company's earnings totaled $691 million, or $1.65 per share. This compares with $726 million, or $1.63 per share, last year.

Excluding items, Zoetis Inc. reported adjusted earnings of $781 million or $1.87 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.2% to $2.468 billion from $2.474 billion last year.

Zoetis Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $691 Mln. vs. $726 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.63 last year. -Revenue: $2.468 Bln vs. $2.474 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.15 To $ 6.25 Full year revenue guidance: $ 9.120 B To $ 9.320 B