Zukunft von thyssenkrupp Stahl: Entscheidung naht - thyssenkrupp-Aktie fester

Das Aufsichtsgremium wird sich dazu mit einem noch unveröffentlichten Restrukturierungsprogramm befassen. Der sogenannte Businessplan wurde vom Management in den vergangenen Monaten aufgestellt.

Die Sparte steht vor einer Verselbstständigung. Um wettbewerbsfähiger zu werden, ist eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten geplant, die auch mit einem Stellenabbau verbunden sein wird. Betriebsbedingte Kündigungen sollen aber ausgeschlossen werden.

In der thyssenkrupp-Stahlsparte arbeiten rund 27.000 Menschen, davon 13.000 in Duisburg. Bis Ende März 2026 gilt eine Beschäftigungsgarantie.

Vergangene Woche war das Energieunternehmen EP Corporate Group (EPCG) des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky mit 20 Prozent bei TKSE eingestiegen. Ob Kretinsky am Freitag persönlich an der Sitzung teilnehmen wird, war zunächst nicht bekannt.

Arbeiter protestieren vor thyssenkrupp-Stahlverwaltung

Mit Holzkreuzen, Grablichtern und Fackeln haben Beschäftigte der thyssenkrupp-Stahlsparte am Donnerstagabend vor der Stahl-Hauptverwaltung in Duisburg gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. An der rund 30-minütigen "visuellen Guerilla-Aktion" beteiligten sich nach Angaben des Betriebsrats rund 200 Menschen. Vier schwarz gekleidete Männer trugen einen Sarg mit einer Puppe darin. Auch bengalische Fackeln und Rauchtöpfe wurden entzündet.

"Ein Zeichen setzen"

Die Beschäftigten wollten mit der Aktion für die Zukunft der Stahlsparte demonstrieren, erklärte der Betriebsrat. Am Vorabend einer wichtigen Aufsichtsratssitzung wolle man damit "ein Zeichen setzen", sagte Jens Burnicki vom Gesamtbetriebsrat.

Bei Deutschlands größtem Stahlerzeuger thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) berät der Aufsichtsrat am Freitag über eine grundlegende Neuaufstellung. Um wettbewerbsfähiger zu werden, ist eine Reduzierung der Produktionskapazitäten geplant, die auch mit einem Stellenabbau verbunden sein wird. Betriebsbedingte Kündigungen sollen aber ausgeschlossen werden. Die Sparte steht vor einer Verselbstständigung. Strittig ist aber noch die finanzielle Ausstattung, mit der der Mutterkonzern die Stahlsparte in die Selbstständigkeit schicken wird.

Betriebsrat sieht Insolvenzgefahr

Der Betriebsratsvorsitzende am Standort Duisburg/Beeckerwerth, Ali Güzel, äußerte am Donnerstagabend die Sorge, dass der Mutterkonzern zu wenig Geld zur Verfügung stellt. "Die Befürchtung ist, dass man uns so wenig wie möglich Mitgift gibt, sodass am Ende des Tages der Insolvenzverwalter vor der Tür steht", sagte Güzel vor Journalisten. "Die Insolvenzgefahr ist sehr groß", sagte er weiter.

Nach seinen Angaben steht am Freitag auch die Beauftragung eines weiteren Gutachtens über die nötige Finanzausstattung der Sparte auf der Tagesordnung der Aufseher. Die bisherigen Vorstellungen des Stahlmanagements, des thyssenkrupp-Vorstands und der Mitbestimmung lägen bislang noch zu weit auseinander. Einem vom Stahl-Management erarbeiteten Businessplan werde die Arbeitnehmerseite erst zustimmen, wenn die künftige Finanzierung geklärt sei, so Güzel.

thyssenkrupp-Tochter plant im Fregatten-Bau JV mit NVL

thyssenkrupp will für den Bau von Fregatten ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Bremer Werftengruppe Naval Vessels Lürssen (NVL) eingehen. Das Bundeskartellamt teilte auf seiner Website mit, thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und NVL hätten die Pläne zur Gründung eines Joint Ventures zur Prüfung angemeldet. Als Gegenstand des gemeinsamen Unternehmens wurde "Konstruktion und Bau von Fregatten" angegeben. Von TKMS war kurzfristig keine Stellungsnahme zu erhalten.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,35 Prozent höher bei 3,46 Euro.

