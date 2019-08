Zurich-Aktie mit starkem Kursplus: Zurich wird nach gutem Halbjahr optimistischer

Alle für 2017 bis 2019 gesteckten Ziele würden übertroffen, stellte die Versicherung in Aussicht.

In den ersten sechs Monaten verdiente das Unternehmen unter dem Strich 2,04 Milliarden US-Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn stieg um 16 Prozent auf 2,82 Milliarden Dollar. Die Rendite lag bei 15 Prozent und damit über dem Zielwert von mehr als 12 Prozent. Im Vorjahr waren es 12,4 Prozent.

Die Zurich Insurance Group AG schrieb vom "besten Halbjahresergebnis der letzten zehn Jahre". Besonders gut lief es in der Schaden- und Unfallversicherung, die den Betriebsgewinn um 46 Prozent auf 1,66 Milliarden Dollar steigerte. Die Combined Ratio lag in der Sparte bei 95,1 nach 97,5 Prozent, das niedrigste Niveau in zehn Jahren.

"Basierend auf dem, was wir erreicht haben, können wir zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft blicken", sagte CEO Executive Mario Greco. Die Pläne für die nächsten drei Jahre will der Konzern auf dem Investorentag im November in London vorstellen.

Am Markt war die Rede von starken Zahlen. Wie bei anderen Versicherern überraschten die Zahlen positiv. Beim Betriebsgewinn hätten Analysten nur bis zu 2,6 Milliarden Dollar erwartet.

Die Zurich-Aktie gewinnt auf dem heimischen Parkett am Donnerstag zeitweise 4,01 Prozent auf 345,20 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)