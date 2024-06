Zurich übernimmt Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG - Aktie stabil

Das Geschäft wird Teil von Zurichs Reiseversicherungsanbieter Cover-More Group (Cover-More) werden und dessen Präsenz in den USA stärken, teilten die Schweizer am Mittwochmorgen mit. Es wird erwartet, dass die vergrößerte Cover-More-Gruppe durch die Übernahme jährliche Bruttoprämien von insgesamt rund 2 Milliarden Dollar erzielen wird. Die Transaktion wird die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) voraussichtlich um rund 4 Prozentpunkte senken. Der Abschluss der Transaktion wird laut Zurich vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein.

An der SIX sinkt die Zurich-Aktie zeitweise um 0,78 Prozent auf 481,50 ranken.

FRANKFURT (Dow Jones)