Zurich-Aktie gefragt: Zurich kann weiter wachsen

Treiber waren erneut Tariferhöhungen. Im Neugeschäft der Lebensversicherung geriet das Wachstum ins Stocken.

Die im Rahmen der letztjährigen IFRS-Umstellung erstmals publizierte Kennzahl "Insurance Income" oder Versicherungsumsatz stieg im ersten Quartal 2024 in der größeren Schaden- und Unfallversicherung (P&C) um 9 Prozent auf 10,25 Milliarden US-Dollar, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung des Allianz-Konkurrenten hieß. In Lokalwährungen liegt das Plus bei 12 Prozent.

In der Lebensversicherung steht im Quartals-Update das Neugeschäft im Fokus: Den Barwert der Prämien aus Neugeschäft beziffert die Zurich Insurance im Startquartal mit 4,00 Milliarden Dollar. Das entspricht zum Vergleichswert aus dem Vorjahr einem leichten Rückgang von 4 Prozent oder in Lokalwährungen von 1 Prozent.

Während der Konzern die Erwartungen im Nichtlebengeschäft übertraf, lagen die Zahlen zum Lebengeschäft hinter den Vorgaben der Analysten zurück. Angaben zu den Gewinnzahlen macht der Konzern zum ersten Quartal keine.

Die Zurich-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise 1,96 Prozent auf 462,00 CHF zu.

