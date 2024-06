Zurückhaltung in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 4 531,64 Punkte nach unten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 4 555,84 Punkten, nach 4 559,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 559,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 531,64 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,722 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 4 528,91 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.03.2024, den Stand von 4 399,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 992,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,74 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 0,56 Prozent auf 35,92 GBP), Hermès (Hermes International) (+ 0,44 Prozent auf 2 150,00 EUR), BAT (+ 0,38 Prozent auf 23,90 GBP), EssilorLuxottica (+ 0,24 Prozent auf 208,10 EUR) und Roche (+ 0,21 Prozent auf 244,00 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Air Liquide (-1,96 Prozent auf 166,16 EUR), BNP Paribas (-1,78 Prozent auf 60,76 EUR), BASF (-1,64 Prozent auf 45,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,62 Prozent auf 63,77 EUR) und Siemens (-1,61 Prozent auf 175,24 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 580 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580,954 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

