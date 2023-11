Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

Der STOXX 50 verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,47 Prozent leichter bei 3 906,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,208 Prozent auf 3 916,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 924,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 905,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 925,07 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,596 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.10.2023, mit 3 944,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 939,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der STOXX 50 bei 3 672,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,99 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 5,70 Prozent auf 146,82 EUR), National Grid (+ 2,10 Prozent auf 10,10 GBP), RELX (+ 0,96 Prozent auf 29,52 GBP), Enel (+ 0,83 Prozent auf 6,30 EUR) und AstraZeneca (+ 0,75 Prozent auf 101,66 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,84 Prozent auf 4,68 GBP), BASF (-2,48 Prozent auf 43,93 EUR), Diageo (-1,86 Prozent auf 27,93 GBP), Richemont (-1,83 Prozent auf 109,95 CHF) und Reckitt Benckiser (-1,61 Prozent auf 53,68 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 521 550 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 358,149 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at