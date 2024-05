Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 4 524,79 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,090 Prozent stärker bei 4 533,00 Punkten, nach 4 528,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 523,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 533,00 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Wert von 4 385,26 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 4 216,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 040,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,58 Prozent. 4 533,00 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 1,63 Prozent auf 7,07 GBP), BP (+ 0,69 Prozent auf 5,09 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 22,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,54 Prozent auf 68,73 EUR) und RELX (+ 0,50 Prozent auf 34,28 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,41 Prozent auf 222,30 CHF), Rio Tinto (-1,22 Prozent auf 54,96 GBP), Zurich Insurance (-0,75 Prozent auf 451,70 CHF), BASF (-0,67 Prozent auf 48,71 EUR) und Allianz (-0,64 Prozent auf 264,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 794 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 522,476 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

