Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 4 491,49 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,045 Prozent höher bei 4 496,64 Punkten in den Montagshandel, nach 4 494,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 486,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 501,93 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 448,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 4 496,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Wert von 3 921,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,76 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 0,64 Prozent auf 285,00 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 100,88 CHF), Siemens (+ 0,42 Prozent auf 167,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,35 Prozent auf 62,31 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,27 Prozent auf 141,12 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,73 Prozent auf 194,20 EUR), Richemont (-0,44 Prozent auf 137,10 CHF), Allianz (-0,40 Prozent auf 275,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 47,95 CHF) und UniCredit (-0,23 Prozent auf 36,47 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 792 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 539,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at