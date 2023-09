Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der LUS-DAX notierte am Donnerstag im Minus.

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,83 Prozent) bei 15 572,00 Punkten ab.

Bei 15 702,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 546,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 645,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 997,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 21.09.2022, bei 12 581,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 10,79 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 490 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 147,172 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

2023 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at