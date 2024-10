Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 26 807,74 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 264,123 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26 773,08 Zählern und damit 0,239 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 837,25 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 877,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 756,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wurde der MDAX auf 25 642,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 125,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, betrug der MDAX-Kurs 25 773,43 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,114 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 4,62 Prozent auf 93,68 EUR), GEA (+ 4,22 Prozent auf 45,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,78 Prozent auf 137,20 EUR), HENSOLDT (+ 1,24 Prozent auf 30,92 EUR) und K+S (+ 0,91 Prozent auf 11,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Hypoport SE (-3,03 Prozent auf 281,20 EUR), Lufthansa (-2,65 Prozent auf 6,25 EUR), Fraport (-2,36 Prozent auf 47,90 EUR), TUI (-2,09 Prozent auf 6,56 EUR) und KION GROUP (-2,04 Prozent auf 34,13 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 831 112 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 19,522 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

