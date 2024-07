Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Dienstagmittag im Minus

Der MDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Um 12:10 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent auf 25 448,94 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 252,657 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,018 Prozent leichter bei 25 541,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 545,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 543,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 419,29 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 26 861,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, stand der MDAX noch bei 26 992,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 015,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 5,18 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,44 Prozent auf 6,30 EUR), LEG Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 77,68 EUR), Ströer SE (+ 1,04 Prozent auf 63,15 EUR), TAG Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 13,94 EUR) und Scout24 (+ 0,91 Prozent auf 72,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-2,79 Prozent auf 20,90 EUR), TRATON (-2,12 Prozent auf 29,95 EUR), thyssenkrupp (-1,93 Prozent auf 4,02 EUR), LANXESS (-1,91 Prozent auf 23,06 EUR) und KION GROUP (-1,87 Prozent auf 38,76 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 169 418 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,321 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

