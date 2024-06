Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent auf 26 656,62 Punkte nach. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 241,038 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 26 861,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 861,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 581,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 861,43 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 743,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 25 983,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 27 154,14 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,677 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR), Jungheinrich (+ 1,37 Prozent auf 35,44 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,84 Prozent auf 72,15 EUR), Nemetschek SE (+ 0,53 Prozent auf 94,45 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,50 Prozent auf 76,88 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nordex (-3,99 Prozent auf 13,25 EUR), SMA Solar (-3,37 Prozent auf 45,26 EUR), CTS Eventim (-3,20 Prozent auf 80,15 EUR), JENOPTIK (-2,39 Prozent auf 28,60 EUR) und LANXESS (-2,32 Prozent auf 22,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 630 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,367 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,06 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at