Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,74 Prozent schwächer bei 26 200,84 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 243,279 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,033 Prozent leichter bei 26 386,11 Punkten in den Handel, nach 26 394,86 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 135,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 457,41 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 24 065,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 011,95 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 21.11.2022, mit 25 547,45 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 29 815,39 Punkte. Bei 23 626,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 3,17 Prozent auf 63,40 EUR), AIXTRON SE (+ 2,29 Prozent auf 31,28 EUR), SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 56,40 EUR), Nemetschek SE (+ 1,17 Prozent auf 81,04 EUR) und Talanx (+ 1,16 Prozent auf 65,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil TeamViewer (-10,46 Prozent auf 13,40 EUR), GEA (-5,28 Prozent auf 33,04 EUR), HelloFresh (-3,83 Prozent auf 15,59 EUR), Evonik (-3,37 Prozent auf 17,79 EUR) und Bechtle (-2,42 Prozent auf 46,79 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 023 172 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,514 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,22 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at