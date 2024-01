Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,37 Prozent auf 3 256,98 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 481,077 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,335 Prozent auf 3 280,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 256,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 287,18 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,342 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 3 332,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 895,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 141,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,03 Prozent abwärts. Bei 3 373,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2,36 Prozent auf 35,14 EUR), CANCOM SE (+ 1,96 Prozent auf 29,12 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,70 Prozent auf 39,56 EUR), United Internet (+ 1,30 Prozent auf 23,30 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,23 Prozent auf 80,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen MorphoSys (-14,05 Prozent auf 32,61 EUR), SMA Solar (-4,09 Prozent auf 45,92 EUR), Kontron (-4,05 Prozent auf 22,26 EUR), Energiekontor (-3,18 Prozent auf 76,10 EUR) und EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 14,13 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 181 559 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at